Bahraich News: बिजली कटौती छीन रही गणेश महोत्सव की रौनक

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रिसिया नगर के इंदिरा नगर, शास्त्री नगर, ऋषि भूमि, सरस्वती नगर और सिसई सलोन स्थित मंदिरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित हैं। सुबह और रात पूजा-अर्चना के बाद आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली आने-जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है। खासकर शाम के समय कटौती होने पर मंदिरों और रास्तों पर अंधेरा छा जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है।गणेश महोत्सव समिति के सदस्यों शशांक यज्ञसैनी, सौरभ शर्मा और दिनेश वैश्य ने विद्युत अधिकारियों से शाम के समय कटौती बंद करने की मांग की है। अवर अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि अधिक लोड और बाहर से होने वाली कटौती के कारण समस्या आती है। फॉल्ट होने पर उसे समय रहते दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है।बाबागंज के सहाबा विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र में होने वाली बिजली आपूर्ति आए दिन बाधित रहती है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि फाल्ट की सूचना देने के बाद भी कई बार समय पर समस्या का समाधान नहीं होता। पावर हाउस और संबंधित कर्मचारियों को फोन करने पर भी कई बार फोन नहीं उठता।मंगलवार और बुधवार को भी बाबागंज क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित रही। क्षेत्रीय उपभोक्ताओं रामकुमार, दिनेश कुमार, बलवीर सिंह, मो. अख्तर और अंसार बाबू ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से व्यवस्था में सुधार की मांग की। अवर अभियंता अजय कुमार ने बताया कि नानपारा बड़ी लाइन पर काम चलने के कारण पिछले दिनों आपूर्ति प्रभावित हुई थी। अब समस्या नहीं होने की उम्मीद है।