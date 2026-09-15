Bahraich News: किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत आज

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बहराइच। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की नानपारा तहसील इकाई की मासिक पंचायत मंगलवार को आयोजित की जाएगी। ब्लॉक अध्यक्ष राम बनारस वर्मा ने बताया कि पंचायत में किसानों की समस्याओं व सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद मांगों के संबंध में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने किसानों से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याएं रखने की अपील की है। पंचायत में आगे की रणनीति भी तय की जाएगी।