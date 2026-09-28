Bahraich News: रेलवे ट्रैक से हटी बाधा, ट्रेनों का संचालन शुरू
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:27 PM IST
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रुपईडीहा/रिसिया। रेल मार्ग पर चल रहे कार्य के पूरे हो जाने से सोमवार सुबह से रिसिया से बहराइच एवं मटेरा नानपारा नेपालगंज के ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इस नई शुरूआत के साथ सुबह नेपालगंज से वाराणसी जाने वाली डेमो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। स्टेशन मास्टर अमरेश कुमार सिंह ने बताया रिसिया बहराइच रिसिया मटेरा नानपारा नेपालगंज गंज के मध्य ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाने से पिछले कई दिनों से व्याप्त गतिरोध दूर हो गया।
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