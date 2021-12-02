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इसके लिए आधार संख्या, मोबाइल नंबर और पेंशन संबंधी विवरण देना होगा। सेवा के लिए 70 रुपये शुल्क निर्धारित है। पेंशनर पोस्ट इंफो एप के माध्यम से डोरस्टेप सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं विभाग की वेबसाइट के जरिये भी रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। आवेदन के बाद मोबाइल पर एसएमएस आएगा और प्रक्रिया पूरी होने पर डिजिटल जीवित प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। पेंशनरों को हर वर्ष नवंबर में बैंक या कोषागार में जीवित प्रमाणपत्र जमा करना होता है। इसके चलते इन दिनों वरिष्ठ कोषागार कार्यालय में बड़ी संख्या में पेंशनर पहुंच रहे हैं और अपना जीवित प्रमाणपत्र जमा कर रहे हैं।कार्यालय में बुजुर्गों की भीड़ के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं, बहराइच प्रधान डाकघर के डाकियों ने इस माह अब तक 32 पेंशनरों के जीवित प्रमाणपत्र बनवाए हैं। डाक विभाग की इस सुविधा से बुजुर्गों को भीड़ और लंबी कतार से राहत मिलने की उम्मीद है। पोस्ट मास्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि डाक विभाग द्वारा इस माह में अब तक 32 पेंशनार्थियों के घर जाकर जीवित प्रमाणपत्र की सुविधा दी गई है। वहीं वरिष्ठ कोषागार अधिकारी नरोत्तम शरण ने बताया कि जीवित प्रमाणपत्र जमा करने के लिए पेंशनार्थी कार्यालय पहुंच कर अभिलेख जमा कर रहे हैं।