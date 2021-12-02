विज्ञापन





सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।



शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।



शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।











भागवत कथा



शाम 05:00 बजे। बेड़नापुर में भागवतकथा का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक लक्ष्मण प्रसाद मिश्र ने दी।



शाम 6 :00 बजे। कैसरगंज के कड़सर छोटी पुरवा स्थित ब्रह्मचारी स्थान पर सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक राम फेरे गुप्ता ने दी।









श्रीराम कथा



शाम 05:00 बजे। कैसरगंज के ग्राम महुरीकला में श्रीराम कथा का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक बजरंगी लाल मास्टर ने दी।

खेल