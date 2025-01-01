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परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दो पालियों में कराई जा रही है। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक निर्धारित है। तेजवापुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चंगिया खैरा और प्राथमिक विद्यालय कुर्मीनपुरवा रामगढ़ी में भी परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू हुई।प्राथमिक विद्यालय चंगिया में कक्षा दो और तीन के विद्यार्थियों ने पहली पाली में गणित, जबकि कक्षा चार और पांच के विद्यार्थियों ने हिंदी की परीक्षा दी। दूसरी पाली में कक्षा तीन, चार और पांच के विद्यार्थियों ने संस्कृत का प्रश्नपत्र हल किया। यहां कुल 118 विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रभारी प्रधानाध्यापक अरुण कुमार मौर्य और सहायक अध्यापिका शशि ने बताया कि पहले दिन कुछ बच्चे शुरुआत में असहज दिखे, लेकिन प्रश्नपत्र ध्यान से पढ़ने के बाद उन्होंने उत्तर लिखे।प्राथमिक विद्यालय कुर्मीनपुरवा रामगढ़ी में भी परीक्षा हुई। यहां 69 विद्यार्थी उपस्थित रहे। शिक्षामित्र दिनेश सिंह ने परीक्षा संपन्न कराई।बीएसए आशीष सिंह ने बताया कि पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ स्वयं भी विद्यालयों का भ्रमण कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।