Bahraich News: सरकारी मदद का इंतजार नहीं, ग्रामीणों ने खुद बना डाली सड़क
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:44 PM IST
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मिहींपुरवा। गांव की बदहाल सड़क से लंबे समय से परेशान ग्रामीणों ने सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय खुद ही समस्या के समाधान की पहल की। मटेही गांव में बृहस्पतिवार को ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान कर सड़क को दुरुस्त किया। ग्रामीणों ने अपने स्तर से काम शुरू किया और मिलकर सड़क तैयार की। इस दौरान किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं ली गई।
ग्रामीणों के अनुसार गांव की सड़क लंबे समय से आवागमन में परेशानी का कारण बनी हुई थी। बारिश आदि के दौरान समस्या और बढ़ जाती थी। बार-बार परेशानी का सामना करने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए रखने के बजाय खुद सड़क दुरुस्त करने का निर्णय लिया।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह के साथ जसपाल सिंह, हरपाल सिंह, दलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, बख्शीस सिंह, जोगा सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने श्रमदान किया। दिन भर श्रमदान करने के बाद ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टर व अन्य संसाधनों का उपयोग कर बेहतर सड़क तैयार कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि जब समस्या का तत्काल समाधान जरूरी था तो सभी ने मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लिया। ग्रामीणों की इस पहल को लेकर क्षेत्र में चर्चा रही।
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ग्रामीणों के अनुसार गांव की सड़क लंबे समय से आवागमन में परेशानी का कारण बनी हुई थी। बारिश आदि के दौरान समस्या और बढ़ जाती थी। बार-बार परेशानी का सामना करने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए रखने के बजाय खुद सड़क दुरुस्त करने का निर्णय लिया।
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भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह के साथ जसपाल सिंह, हरपाल सिंह, दलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, बख्शीस सिंह, जोगा सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने श्रमदान किया। दिन भर श्रमदान करने के बाद ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टर व अन्य संसाधनों का उपयोग कर बेहतर सड़क तैयार कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि जब समस्या का तत्काल समाधान जरूरी था तो सभी ने मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लिया। ग्रामीणों की इस पहल को लेकर क्षेत्र में चर्चा रही।
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