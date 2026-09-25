Bahraich News: सरकारी मदद का इंतजार नहीं, ग्रामीणों ने खुद बना डाली सड़क

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ग्रामीणों के अनुसार गांव की सड़क लंबे समय से आवागमन में परेशानी का कारण बनी हुई थी। बारिश आदि के दौरान समस्या और बढ़ जाती थी। बार-बार परेशानी का सामना करने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए रखने के बजाय खुद सड़क दुरुस्त करने का निर्णय लिया।भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह के साथ जसपाल सिंह, हरपाल सिंह, दलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, बख्शीस सिंह, जोगा सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने श्रमदान किया। दिन भर श्रमदान करने के बाद ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टर व अन्य संसाधनों का उपयोग कर बेहतर सड़क तैयार कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि जब समस्या का तत्काल समाधान जरूरी था तो सभी ने मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लिया। ग्रामीणों की इस पहल को लेकर क्षेत्र में चर्चा रही।