बहराइच: भारत-नेपाल सीमा पर नेपाली महिला तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख की अफीम बरामद

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रुपईडीहा जांच चौकी पर मंगलवार रात एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम सीमा क्षेत्र से आने-जाने वाले लोगों की जांच कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से आ रही महिला संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दी। एसएसबी की महिला जवानों ने उसे रोककर पूछताछ करते हुए तलाशी ली। तलाशी में महिला के पास से अफीम बरामद हुई।अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला का नाम मनिषा बूढ़ा है। वह पूनेपाल के उत्तरगंगा गुनमा गांव विकास समिति-4, जिला रुकुम की निवासी है। रुपईडीहा थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।सीओ नानपारा चित्रांशु गौतम ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बनाकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अफीम की यह खेप पकड़े जाने के बाद सीमा क्षेत्र में निगरानी और कड़ी कर दी गई है।