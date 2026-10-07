फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Nepalese female smuggler arrested at India-Nepal border in Bahraich opium worth ₹15 lakh seized

बहराइच: भारत-नेपाल सीमा पर नेपाली महिला तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख की अफीम बरामद

Wed, 07 Oct 2026 05:39 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 05:39 PM IST
सार

बहराइच में जांच के दौरान एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारत-नेपाल सीमा पर एक नेपाली महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 15 लाख की अफीम बरामद हुई है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Nepalese female smuggler arrested at India-Nepal border in Bahraich opium worth ₹15 lakh seized
मनिषा बूढ़ा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के बहराइच में भारत-नेपाल सीमा पर मंगलवार रात यात्रियों की जांच के दौरान एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक नेपाली महिला को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 1.290 किलो अफीम बरामद हुई। बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। जांच में पुलिस को मोबाइल, 220 रुपये भारतीय और 420 रुपये नेपाली मुद्रा भी बरामद हुई है।
विज्ञापन


रुपईडीहा जांच चौकी पर मंगलवार रात एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम सीमा क्षेत्र से आने-जाने वाले लोगों की जांच कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से आ रही महिला संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दी। एसएसबी की महिला जवानों ने उसे रोककर पूछताछ करते हुए तलाशी ली। तलाशी में महिला के पास से अफीम बरामद हुई।
विज्ञापन


अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला का नाम मनिषा बूढ़ा है। वह पूनेपाल के उत्तरगंगा गुनमा गांव विकास समिति-4, जिला रुकुम की निवासी है। रुपईडीहा थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सीओ नानपारा चित्रांशु गौतम ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बनाकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अफीम की यह खेप पकड़े जाने के बाद सीमा क्षेत्र में निगरानी और कड़ी कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed