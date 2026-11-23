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नरोत्तमपुर गांव निवासी रिंकी (12) शनिवार को बकरियां चराने गई थी। देर शाम लौटने के बाद वह घर के सामने खड़ी थी। उसी दौरान झाड़ियों से निकले सियार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गई। बालिका की चीख सुनकर पास में परिवार के साथ मौजूद पड़ोसी प्रमोद कुमार (51) उसे बचाने दौड़े तो सियार ने उनके हाथ को नोच लिया।प्रमोद पर हमला होता देख उनकी पत्नी मनोज कुमारी (45) और बेटी अमिता मौर्य (18) भी पहुंचीं। सियार ने उन दोनों पर भी हमला कर हाथ-पैर नोच लिए। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सियार झाड़ियों की ओर भागने लगा। इस पर ग्रामीणों ने घेराबंदी कर उसे लाठियों से पीटकर मार डाला।चारों घायलों को रात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सभी को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। वहां वन्यजीव वार्ड में उनका उपचार चल रहा है।घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि सूचना के बावजूद विभागीय टीम तत्काल मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी पीयूष गुप्ता ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी गई थी। देर रात जानकारी मिलने पर गांव के प्रशासक से बात कर वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया। जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।डीएफओ सुंदरेशा ने बताया कि वनकर्मियों की दो टीमें गांव के आसपास निगरानी और गश्त कर रही हैं।हाल में हुए सियार के हमले एक नजर में-20 नवंबर : रिसिया के परसा कोदी गांव में घर के बाहर खेल रहे तीन बच्चों और छह ग्रामीणों पर हमला कर जख्मी किया।-17 अक्तूबर : दरगाह के सुसरौली गांव में सियार के हमले में आठ वर्षीय शेबू समेत सात ग्रामीण घायल हो गए।-24 सितंबर : दरगाह के असरौरा गांव में खेत में काम कर रही सालिया पर सियार ने हमला किया। पालतू पिटबुल कुत्तों ने सियार को मार डाला।