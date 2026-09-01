Bahraich News: गमगमा नाले में डूबे युवक का शव एनडीआरएफ ने खोजा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:46 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:46 PM IST
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मिहींपुरवा। नेपाल से निकलकर भारतीय सीमा में बहने वाले गमगमा नाले में सोमवार दोपहर दोस्तों के साथ नहाते समय डूबे युवक का शव एनडीआरएफ की टीम ने रातभर सर्च अभियान चलाकर मंगलवार सुबह खोज निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सोहनी बलई गांव निवासी रवि (20) सोमवार दोपहर अपने दो साथियों के साथ गमगमा नाले में नहाने गया था। तीनों युवक पानी में अठखेलियां कर रहे थे। इसी दौरान रवि गहरे पानी की ओर चला गया और डूब गया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने ग्रामीणों के साथ युवक को खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ को सूचना दी। रात में एनडीआरएफ जवान मौके पर पहुंचे और सर्च लाइट की मदद से अभियान शुरू किया और मंगलवार सुबह शव खोज निकाला। शव मिलने की सूचना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई।
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सोहनी बलई गांव निवासी रवि (20) सोमवार दोपहर अपने दो साथियों के साथ गमगमा नाले में नहाने गया था। तीनों युवक पानी में अठखेलियां कर रहे थे। इसी दौरान रवि गहरे पानी की ओर चला गया और डूब गया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने ग्रामीणों के साथ युवक को खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ को सूचना दी। रात में एनडीआरएफ जवान मौके पर पहुंचे और सर्च लाइट की मदद से अभियान शुरू किया और मंगलवार सुबह शव खोज निकाला। शव मिलने की सूचना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई।
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