Bahraich News: पयागपुर में बनेंगे नायब तहसीलदार सर्किल कार्यालय
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:40 AM IST
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पयागपुर। तहसील क्षेत्र के सभी नायब तहसीलदार सर्किल में जल्द कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भवन बनने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए तहसील मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सहायक प्रभारी अधिकारी नजारत ने तहसीलदार अंबिका चौधरी को पत्र भेजकर नायब तहसीलदार सर्किल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में बताया गया है कि जिले की अन्य तहसीलों में भी सर्किल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बताया कि भूमि चयन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। भूमि उपलब्ध होने के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कार्यालय बनने के बाद नायब तहसीलदार अपने सर्किल में बैठकर ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण कर सकेंगे।
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सहायक प्रभारी अधिकारी नजारत ने तहसीलदार अंबिका चौधरी को पत्र भेजकर नायब तहसीलदार सर्किल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में बताया गया है कि जिले की अन्य तहसीलों में भी सर्किल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बताया कि भूमि चयन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। भूमि उपलब्ध होने के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कार्यालय बनने के बाद नायब तहसीलदार अपने सर्किल में बैठकर ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण कर सकेंगे।
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