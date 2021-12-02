Bahraich News: पयागपुर में बनेंगे नायब तहसीलदार सर्किल कार्यालय

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सहायक प्रभारी अधिकारी नजारत ने तहसीलदार अंबिका चौधरी को पत्र भेजकर नायब तहसीलदार सर्किल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में बताया गया है कि जिले की अन्य तहसीलों में भी सर्किल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बताया कि भूमि चयन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। भूमि उपलब्ध होने के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कार्यालय बनने के बाद नायब तहसीलदार अपने सर्किल में बैठकर ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण कर सकेंगे।