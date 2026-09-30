Bahraich News: पानी भरे गड्ढों में डूबने से बच्चे व श्रमिक की मौत

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ढकिया निवासी पुनीत (6) मंगलवार सुबह करीब 10 बजे घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान वह बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंचा और असंतुलित होकर उसमें गिर गया। गड्ढा गहरा होने के कारण मासूम उसमें डूब गया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उसका शव गड्ढे में उतराता मिला। मृतक के चाचा मदन दूबे ने घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थनापत्र दिया है।उधर, चित्तौरा विकासखंड के दुलारपुर स्थित ईंट भट्ठे पर काम करने वाले बिहार प्रांत के नवादा निवासी मजनू (46) की भी गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मेराज अहमद के अनुसार, मजनू सोमवार शाम करीब सात बजे कहीं गए थे। चकरोड पार करते समय वह बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरकर डूब गए। सूचना पर पहुंचे देहात कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस परिजनों से संपर्क का प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।