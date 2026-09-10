Bahraich News: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

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मांझा दरियाबुर्द निवासी जियालाल (25) बुधवार रात इमामगंज से बाइक से बेहड़ा की ओर जा रहे थे। लौकिहा मोड़ के पास विपरीत दिशा से लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही थी। परिजनों के अनुसार, ट्रैक्टर की लाइट खराब थी। जियालाल जब तक ट्रैक्टर को देख पाते तब तक बाइक उससे टकरा गई। हादसे में वह ट्रॉली में लदी लकड़ी में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें लहूलुहान हालत में सीएचसी शिवपुर ले गए।चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जियालाल की मौत हो गई। मृतक के भांजे लच्छीराम ने बताया कि जियालाल अपनी मां और बहन से मिलने सीतापुर गए थे। वहां से लौटते समय हादसा हो गया। जियालाल चार भाइयों और दो बहनों में मंझले थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।