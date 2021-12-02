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किशोरी सात नवंबर की सुबह अपने बाबा के लिए चाय लेकर खेत गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने गांव के साथ रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इस पर परिजनों ने थाने में प्रार्थनापत्र देकर किशोरी को सकुशल खोजने की मांग की थी।बुधवार को मुंबई के भुसावल में किशोरी को संदिग्ध परिस्थितियों में देखकर एक वेंडर ने आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ जवानों ने उसे संरक्षण में लेकर पूछताछ की। इस दौरान किशोरी ने डांट-फटकार के बाद घर से भागने की बात स्वीकार की। सूचना मिलने पर जरवलरोड पुलिस टीम मुंबई पहुंची और किशोरी को अपने साथ ले आई।थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विधिक कार्रवाई के बाद किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।