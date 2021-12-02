Bahraich News: मुंबई की लोकल ट्रेन में मिली लापता किशोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 24 Nov 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
जरवलरोड। क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी सात नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बुधवार को मुंबई के भुसावल में लोकल ट्रेन में मिली किशोरी को आरपीएफ ने संरक्षण में लेकर जरवलरोड पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम उसे मुंबई से लेकर आई।
किशोरी सात नवंबर की सुबह अपने बाबा के लिए चाय लेकर खेत गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने गांव के साथ रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इस पर परिजनों ने थाने में प्रार्थनापत्र देकर किशोरी को सकुशल खोजने की मांग की थी।
बुधवार को मुंबई के भुसावल में किशोरी को संदिग्ध परिस्थितियों में देखकर एक वेंडर ने आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ जवानों ने उसे संरक्षण में लेकर पूछताछ की। इस दौरान किशोरी ने डांट-फटकार के बाद घर से भागने की बात स्वीकार की। सूचना मिलने पर जरवलरोड पुलिस टीम मुंबई पहुंची और किशोरी को अपने साथ ले आई।
विज्ञापन
थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विधिक कार्रवाई के बाद किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
किशोरी सात नवंबर की सुबह अपने बाबा के लिए चाय लेकर खेत गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने गांव के साथ रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इस पर परिजनों ने थाने में प्रार्थनापत्र देकर किशोरी को सकुशल खोजने की मांग की थी।
विज्ञापन
बुधवार को मुंबई के भुसावल में किशोरी को संदिग्ध परिस्थितियों में देखकर एक वेंडर ने आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ जवानों ने उसे संरक्षण में लेकर पूछताछ की। इस दौरान किशोरी ने डांट-फटकार के बाद घर से भागने की बात स्वीकार की। सूचना मिलने पर जरवलरोड पुलिस टीम मुंबई पहुंची और किशोरी को अपने साथ ले आई।
विज्ञापन
थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विधिक कार्रवाई के बाद किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।