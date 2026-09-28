Bahraich News: शहीद जवान के बड़े भाई को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Mon, 28 Sep 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। एसएसबी 62वीं वाहिनी मुख्यालय भिनगा के कार्यक्षेत्र में मंगलवार को शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील कुमार चौधरी के बड़े भाई सुनील चंद चौधरी को सम्मानित किया गया। कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान दिया। कमांडेंट ने बताया कि इकौना तहसील क्षेत्र के कटरा निवासी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील कुमार चौधरी एसएसबी 62वीं वाहिनी के कार्यक्षेत्र के निवासी थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और देश की सेवा में शहीद चौधरी के योगदान, अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण को सदैव याद किया जाएगा। कमांडेंट ने कहा कि राष्ट्रसेवा में प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों व अधिकारियों का त्याग सदैव स्मरणीय और उनका साहस प्रेरणादायी रहेगा।
विज्ञापन