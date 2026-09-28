Bahraich News: आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता

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श्रावस्ती। तराई क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात से हुई बारिश और तेज हवाओं से जिले में जन-धन की काफी क्षति हुई। आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन द्वारा गठित टीमें लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर सर्वे कर रही हैं। एडीएम ललित कुमार ने बताया कि अत्यधिक वर्षा से हुई जनहानि, पशुहानि, कच्चे-पक्के मकान, झोपड़ी और पशु शेड की क्षति का सर्वे कर पीड़ितों को सहायता राशि दी जा रही है। अब तक दो जनहानि के मामलों में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। पशुहानि के लिए 75 हजार रुपये, पक्के मकान की क्षति पर 1.46 लाख, कच्चे मकान पर 2.92 लाख, झोपड़ी क्षति पर 1.36 लाख और पशु शेड क्षति पर 1.05 लाख रुपये की सहायता वितरित की गई है। प्रशासन ने सर्वे और राहत कार्य जारी रखने की बात कही है।