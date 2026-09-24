Bahraich News: मेरी चिता पर सिगरेट जरूर जलाना...लिखकर फंदे से लटका एमआर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:56 PM IST
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बहराइच। मेरी चिता पर सिगरेट जरूर जलाना...लिखकर मेडिकल रिप्रजेंटेटिव युवक ने बुधवार को अपने कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। युवक ने अपने सुसाइड नोट में एक दोस्त पर धोखा देने व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज की है।
फखरपुर के कुंडासर निवासी सूरज प्रकाश त्रिपाठी मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। उनके तीसरे बेटे सचिन त्रिपाठी (26) नगर के ढपालीपुरवा मोहल्ले में किराये का कमरा लेकर रहते थे। वह एक निजी दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रजेंटेटिव के पद पर कार्य करते थे। बुधवार को दिन भर उनका कमरा न खुलने पर शाम को मकान मालिक ने उन्हें आवाज लगाई। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे ने उन्हें सचिन का शव फंदे से लटकता मिला।
कमरे से ही पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें सचिन ने अपने दोस्त आदर्श शुक्ला पर उन्हें धोखा देने व उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। साथ ही आत्महत्या के लिए उन्होंने अपने माता-पिता व भाई-बहनों से माफी भी मांगी थी। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे पिता सूरज प्रकाश ने बताया कि सचिन की सगाई हो चुकी थी, आगामी फरवरी माह में शादी होनी थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक के मोबाइल फोन व सुसाइड नोट के आधार पर मामले में जांच की जा रही है।
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छात्र संगठन का नेता है आरोपी दोस्त
आरोपी आदर्श शुक्ला एक सक्रिय छात्र संगठन का पदाधिकारी बताया गया है। मृतक की डायरी में भी छात्र संगठन का उल्लेख किया गया है।
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फखरपुर के कुंडासर निवासी सूरज प्रकाश त्रिपाठी मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। उनके तीसरे बेटे सचिन त्रिपाठी (26) नगर के ढपालीपुरवा मोहल्ले में किराये का कमरा लेकर रहते थे। वह एक निजी दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रजेंटेटिव के पद पर कार्य करते थे। बुधवार को दिन भर उनका कमरा न खुलने पर शाम को मकान मालिक ने उन्हें आवाज लगाई। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे ने उन्हें सचिन का शव फंदे से लटकता मिला।
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कमरे से ही पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें सचिन ने अपने दोस्त आदर्श शुक्ला पर उन्हें धोखा देने व उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। साथ ही आत्महत्या के लिए उन्होंने अपने माता-पिता व भाई-बहनों से माफी भी मांगी थी। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे पिता सूरज प्रकाश ने बताया कि सचिन की सगाई हो चुकी थी, आगामी फरवरी माह में शादी होनी थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक के मोबाइल फोन व सुसाइड नोट के आधार पर मामले में जांच की जा रही है।
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छात्र संगठन का नेता है आरोपी दोस्त
आरोपी आदर्श शुक्ला एक सक्रिय छात्र संगठन का पदाधिकारी बताया गया है। मृतक की डायरी में भी छात्र संगठन का उल्लेख किया गया है।