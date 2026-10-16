Bahraich News: कुत्तों के हमलों में दादी-पोते समेत पांच घायल

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परशुराम गांव निवासी शैफुल निशां (40) घर के बाहर अपने एक वर्षीय पौत्र आबाम को खिला रही थीं। इसी दौरान कुत्ते ने दोनों पर हमला कर हाथ-पैर नोंच लिए। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से कुत्ते को भगाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।दूसरी घटना खालिदपुर गांव में हुई। यहां कुत्ते ने आठ वर्षीय करीम पर हमला कर दिया। बालक की चीख सुनकर लोगों ने कुत्ते को भगाया, लेकिन रास्ते में उसने फूल बानो और सात वर्षीय हमजा को भी काटकर जख्मी कर दिया। इन सभी को भी अस्पताल पहुंचाया गया।