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Bahraich News: कुत्तों के हमलों में दादी-पोते समेत पांच घायल

Fri, 16 Oct 2026 01:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:24 AM IST
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Five injured, including a grandmother and her grandson, in dog attacks
फखरपुर। क्षेत्र में बुधवार देर शाम कुत्तों के हमले में दादी-पोते समेत पांच लोग घायल हो गए। सभी को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के बाद बृहस्पतिवार सुबह सभी को घर भेज दिया गया।
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परशुराम गांव निवासी शैफुल निशां (40) घर के बाहर अपने एक वर्षीय पौत्र आबाम को खिला रही थीं। इसी दौरान कुत्ते ने दोनों पर हमला कर हाथ-पैर नोंच लिए। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से कुत्ते को भगाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
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दूसरी घटना खालिदपुर गांव में हुई। यहां कुत्ते ने आठ वर्षीय करीम पर हमला कर दिया। बालक की चीख सुनकर लोगों ने कुत्ते को भगाया, लेकिन रास्ते में उसने फूल बानो और सात वर्षीय हमजा को भी काटकर जख्मी कर दिया। इन सभी को भी अस्पताल पहुंचाया गया।
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