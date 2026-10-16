Bahraich News: एंबुलेंस में हुआ प्रसव, गूंजी बेटी की किलकारी

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किरण को प्रसव पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता राधा ने 102 एंबुलेंस बुलाई थी। एंबुलेंस से अस्पताल जाते समय चफरिया के पास उनकी हालत बिगड़ने लगी। इस पर कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए प्रसव कराया। प्रोग्राम मैनेजर सुधीर मणि त्रिपाठी ने दोनों एंबुलेंसकर्मियों के कार्य की सराहना की।

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बिछिया। बरखड़िया गांव निवासी गर्भवती किरण कुमारी ने बुधवार देर रात 102 एंबुलेंस में बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल ले जाते समय चफरिया के पास प्रसव पीड़ा बढ़ने पर ईएमटी राहुल मिश्रा ने पायलट महीपाल की मदद से सुरक्षित प्रसव कराया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।