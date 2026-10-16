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Bahraich News: पिटाई व छिनैती का आरोप, पीड़ितों ने दिया धरना

Fri, 16 Oct 2026 01:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:22 AM IST
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Allegations of assault and robbery; victims stage a protest
खैरीघाट। केला बेचकर लौट रहे ललुही निवासी तीन युवकों से मारपीट कर 25 हजार रुपये और दस ग्राम की सोने की चेन छीनने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित युवकों का ही चालान कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को बेहड़ा चौराहा स्थित अटल उद्यान में धरना दिया। थाना प्रभारी के जांच और कार्रवाई के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ।
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क्षेत्र निवासी शिवकेश सिंह ने बताया कि उनके पुत्र दिलीप सिंह, गोपाल सिंह और अंगद सिंह मंगलवार को केला बेचकर लौट रहे थे। गोकुलपुर मोड़ पर कुछ लोगों ने उन्हें रोककर मारपीट की और नकदी व सोने की चेन छीन ली। शिवकेश के अनुसार, शिकायत के बाद उनके पुत्रों के ही खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पथार खुर्द निवासी चौकीदार प्यारे लाल विश्वकर्मा की तहरीर पर युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिवकेश की तहरीर पर भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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