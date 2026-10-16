Bahraich News: योजनाओं में सुस्ती पर कार्रवाई की चेतावनी

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बहराइच। विकास कार्यों में लापरवाही और सरकारी योजनाओं की सुस्त प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी ने गुरुवार को हुजूरपुर में अधिकारियों-कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। आकांक्षात्मक विकास खंड में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में ढिलाई और जनसमस्याओं के निस्तारण में देरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और बैठक से अनुपस्थित पंचायत सहायकों समेत अन्य कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में दूसरी किस्त से वंचित लाभार्थियों के मामलों की जांच के निर्देश दिए।