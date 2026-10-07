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बहराइच में तेंदुए का आतंक: स्कूल में रोज शाम बैठ जाता है तेंदुआ, बच्चों में दहशत

Wed, 07 Oct 2026 10:38 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 07 Oct 2026 10:38 AM IST
सार

ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ शाम होते ही स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाता रहता है। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं।

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Leopard terror in Bahraich: Leopard sits in the school every evening; panic among children.
स्कूल परिसर में तेंदुआ। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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बहराइच के कतर्नियाघाट रेंज के जंगूटाड़ा गांव स्थित स्कूल परिसर में ग्रामीणों के अनुसार रोज शाम तेंदुआ आकर बैठ जाता है। स्कूल के आसपास उसकी लगातार मौजूदगी से बच्चों और शिक्षकों में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ शाम होते ही स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाता रहता है। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं।

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ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के आसपास तेंदुए की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं। शाम के समय स्कूल परिसर में तेंदुए की मौजूदगी से बच्चों को अकेले आने-जाने में डर लग रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की निगरानी बढ़ाने और उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है।
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रेंजर आशीष गौड़ ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वन अमले को अलर्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जा रही है। वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही है, पिंजरा लगाया जाएगा।

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