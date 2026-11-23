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बौंडी क्षेत्र के मुख्य मार्ग से गोलवा केशवापुर जाने वाली सड़क करीब एक साल पहले बनी थी, लेकिन अब इस पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। जिले में कई अन्य सड़कों की हालत भी ऐसी ही है। कुछ सड़कें तो निर्माण के दो साल के भीतर ही उखड़ गईं।ऐसे में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सीडीओ सुनील कुमार धनवंता ने बताया कि सड़कों की मरम्मत में कमी मिलने पर उन्हें चिह्नित किया जाएगा। अभियान चलाकर सड़कों को हर हाल में ठीक कराया जाएगा।दो साल में ही जर्जर हो गई सड़कमहसी क्षेत्र के सिसई हैदर गांव के पास करीब 500 मीटर सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। गिट्टी उखड़ने से जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। 8.035 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 573.16 लाख रुपये की लागत से कराया गया था। इसके बावजूद दो साल में ही सड़क की हालत बिगड़ गई।............मरम्मत के बाद फिर उखड़ने लगी गिट्टीशहर के छोटी बाजार जाने वाली सड़क की हालत भी खराब है। इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है। सड़क की मरम्मत कराई गई, लेकिन अब फिर गिट्टियां उखड़ने लगी हैं। शहर के इस प्रमुख मार्ग की स्थिति गड्ढामुक्ति अभियान के दावों पर सवाल खड़े कर रही है।................हुजूरपुर मार्ग पर कटी चौराहे के पास गड्ढेशहर के हुजूरपुर मार्ग पर कटी चौराहे के पास सड़क पर कई गड्ढे हैं। लंबे समय से इनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। रात में इन गड्ढों से हादसे का खतरा बढ़ जाता है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई खराब सड़कें लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं।