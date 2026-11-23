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सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।



सुबह 10:30 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी उप क्रीड़ाधिकारी अब्दुल अहद ने दी।



शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।



शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।



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2- युवा संसद

सुबह 11:00 बजे। किसान पीजी कॉलेज में एनएसएस की ओर से युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक सीडी सिंह ने दी।

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3- भागवत कथा



शाम 05:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ मंदिर में भागवत कथा होगी। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।



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1- खेलकूद