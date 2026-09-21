Bahraich News: गांव में घूमता दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:55 PM IST
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बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे गांवों में वन्यजीवों की आमद लगातार बनी हुई है। सुजौली के मटेही गांव में रविवार रात एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में चहलकदमी करता दिखा। उसकी गतिविधि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत है।
गांव निवासी किसान मलकीत सिंह के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ रात में गांव के खड़ंजे पर घर के सामने आराम से चलता दिखा। कुछ देर तक वह आबादी के बीच चहलकदमी करता रहा। इसके बाद खड़ंजे से होते हुए जंगल की ओर चला गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ग्रामीणों में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ गई है। वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गांव के लोगों को सजग किया गया है। वन कर्मियों की गश्त इलाके में बढ़ा दी गई है।
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गांव निवासी किसान मलकीत सिंह के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ रात में गांव के खड़ंजे पर घर के सामने आराम से चलता दिखा। कुछ देर तक वह आबादी के बीच चहलकदमी करता रहा। इसके बाद खड़ंजे से होते हुए जंगल की ओर चला गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ग्रामीणों में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ गई है। वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गांव के लोगों को सजग किया गया है। वन कर्मियों की गश्त इलाके में बढ़ा दी गई है।
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