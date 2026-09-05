Bahraich News: तेंदुए ने मासूम पर मारा झपट्टा, गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 05 Sep 2026 11:54 PM IST
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बिछिया। निशानगाड़ा रेंज की ग्राम पंचायत मटेही के पचासा गांव निवासी सरवन का पुत्र शुभम (5) शनिवार रात को घर के कमरे से आंगन में निकल रहा था। उसी दौरान चारदीवारी पर पहले से बैठे तेंदुए ने उस पर झपट्टा मार दिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण दौड़े। लोगों को आता देख तेंदुआ बच्चे को छोड़ कर जंगल की ओर भाग निकला। परिजनों ने घायल शुभम को तत्काल पीएचसी सुजौली में भर्ती कराया। उसके चेहरे पर गहरे जख्म आए हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेंजर शिव कुमार ने वन रक्षक अब्दुल सलाम को मौके पर भेजा।
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