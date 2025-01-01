Bahraich News: खेलो इंडिया ने स्टेडियम टीम को 4-3 से हराया

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पूरे मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल दिखाते हुए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। अंततः खेलो इंडिया की टीम ने एक गोल की बढ़त से मुकाबला अपने नाम किया। विज्ञापन



इसका आयोजन फुटबॉल कोच राकेश पासवान के मार्गदर्शन में हुआ, जबकि युवराज ने रेफरी की भूमिका निभाई। इस दौरान आयुष, शुभ, शौर्य, शिवा, सैफ अली, दिव्यांशु, मयंक और प्रतीक सहित दोनों टीमों के खिलाड़ी मौजूद रहे। पूरे मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल दिखाते हुए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। अंततः खेलो इंडिया की टीम ने एक गोल की बढ़त से मुकाबला अपने नाम किया।इसका आयोजन फुटबॉल कोच राकेश पासवान के मार्गदर्शन में हुआ, जबकि युवराज ने रेफरी की भूमिका निभाई। इस दौरान आयुष, शुभ, शौर्य, शिवा, सैफ अली, दिव्यांशु, मयंक और प्रतीक सहित दोनों टीमों के खिलाड़ी मौजूद रहे।

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बहराइच। शहर के सिविल लाइंस स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंगलवार को खेलो इंडिया और स्टेडियम टीम के बीच अभ्यास फुटबॉल मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में खेलो इंडिया टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टेडियम टीम को 4-3 से हरा दिया।