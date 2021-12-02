Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Car driver dies after plunging into a pit

Bahraich News: गड्ढे में डूबकर कार चालक की मौत

Wed, 11 Nov 2026 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Wed, 11 Nov 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Car driver dies after plunging into a pit
विशेश्वरगंज। विशेश्वरगंज-इकौना मार्ग पर पुरैना मोड़ के पास सोमवार शाम पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से कार चालक की मौत हो गई। वह लघुशंका के लिए कार से उतरे थे। काफी देर तक वापस नहीं आए तो आसपास के लोगों ने तलाश शुरू की। उनका शव गड्ढे में औंधे मुंह पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकलवाया।
विज्ञापन


श्रावस्ती जिले के भिनगा कस्बा स्थित कोतवाली क्षेत्र निवासी मोहम्मद सलीम उर्फ शनि (35) कार चलाने का काम करते थे। सोमवार को वह कार से विशेश्वरगंज-इकौना मार्ग से गुजर रहे थे। पुरैना मोड़ के पास देसी शराब की दुकान के निकट उन्होंने कार चालू हालत में खड़ी की और लघुशंका के लिए सड़क किनारे चले गए।
विज्ञापन


उसी दौरान पैर फिसलने से वह पानी भरे गहरे गड्ढे में गिर गए और डूबकर उनकी मौत हो गई।काफी देर तक कार स्टार्ट खड़ी रहने पर लोगों ने तलाश की तो सलीम गड्ढे में मिले। सूचना पर उनके पिता मोहम्मद शमीम और अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया डूबने से मौत होने की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed