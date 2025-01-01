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Bahraich News: सफारी के दौरान दिखा हाथी, रोमांचित हुए पर्यटक

Wed, 11 Nov 2026 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Wed, 11 Nov 2026 12:16 AM IST
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Elephant spotted during safari
कतर्नियाघाट में कच्चा मार्ग पार करता हाथी। स्रोत: पर्यटक
बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में सोमवार को जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को हाथी दिखाई दिया। अचानक सामने आए हाथी को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। उन्होंने हाथी के जंगल के रास्ते से गुजरने का वीडियो बनाया और तस्वीरें भी लीं।
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लखनऊ के गोमतीनगर निवासी नौशाद सोमवार शाम परिजनों के साथ जंगल सफारी कर रहे थे। उसी दौरान एक हाथी तेजी से कच्चे रास्ते को पार करता नजर आया। कुछ पल के लिए पर्यटकों की नजरें हाथी पर टिक गईं।
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वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि इस पर्यटन सत्र में पर्यटकों को जंगल में किसी न किसी वन्यजीव की झलक देखने को मिल रही है। यह पर्यटन के लिहाज से सुखद है।
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