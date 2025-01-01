Bahraich News: संकरी सड़क पर गन्ना क्रय केंद्र बनाने का विरोध, प्रदर्शन

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किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष ककरा नेवादा के किसानों की सुविधा के लिए गन्ना क्रय केंद्र ग्रामसभा दरगाही चक में बनाया गया था। यहां पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा है। दोनों ओर घनी आबादी है। रास्ते पर स्कूल, मंदिर और हाइटेंशन बिजली के तार भी हैं। नहर से होकर गुजरने वाले इस मार्ग पर पिछले साल गन्ना लदे दो ट्रक पलट गए थे। हादसों में बिजली के पोल, घर, दुकान और मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हुई थीं।ग्रामीणों का कहना है कि इस वर्ष भी केंद्र उसी स्थान पर बनाया गया है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। बलरामपुर मुख्य मार्ग यहां से कुछ ही दूरी पर है। रामजी, श्यामजी, पुत्तन और पप्पू समेत अन्य ग्रामीणों ने केंद्र को मुख्य मार्ग पर स्थानांतरित करने की मांग की है।जिला गन्ना अधिकारी आनंद शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।