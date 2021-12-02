Bahraich News: तेंदुए से आठ मिनट तक भिड़ा युवक, बचाई जान

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नारायण टांडा निवासी अनिल मंगलवार शाम करीब छह बजे शौच के लिए खेत की ओर गए थे। उसी दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। अनिल ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए का सामना किया और शोर मचाकर मदद मांगी। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और वनकर्मियों के पहुंचने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। घायल अनिल को सुजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।ग्रामीणों के मुताबिक, मंगलवार सुबह किसान धर्म सिंह के हल्दी के खेत में भी तेंदुआ दिखाई दिया था। सूचना पर ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने हांका लगाकर उसे जंगल की ओर खदेड़ा था। सुबह तेंदुआ दिखने और शाम को युवक पर हमले के बाद गांव में दहशत है।कतर्नियाघाट रेंज के वनक्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि तेंदुए की निगरानी और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले खेतों की ओर न जाने की अपील की है।