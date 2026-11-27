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टॉस जीतकर भिनगा इलेवन स्टार ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए केडीसी क्लब ने निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट पर 191 रन बनाए। शाह हैदर ने 62, आशुतोष खत्री ने 49 और सुल्तान अहमद ने नाबाद 42 रन बनाए। भिनगा की ओर से प्रदीप, अभिषेक और नीतीश ने एक-एक विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी भिनगा इलेवन स्टार की टीम पांच विकेट पर 178 रन ही बना सकी। विपुल श्रीवास्तव ने 36, प्रदीप ने 31, प्रियांश चौधरी ने 28 और सत्यम शुक्ला ने 27 रन बनाए। केडीसी की ओर से सोनू वेग ने दो विकेट लिए, जबकि जीशान और आशुतोष खत्री को एक-एक विकेट मिला।शानदार प्रदर्शन के लिए आशुतोष खत्री को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।