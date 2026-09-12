Bahraich News: ताला तोड़कर जेवर व नकदी चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 12 Sep 2026 11:04 PM IST
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अयोध्या। पूराकलंदर क्षेत्र के विहारीपुर टोनिया, डाभासेमर में 11 सितंबर को बंद मकान का ताला तोड़कर चोर जेवरात व नकदी ले गए। अंबेडकरनगर के भीटी क्षेत्र के किघूटी निवासी विवेक परिवार के साथ यहां रहते हैं। घटना के समय विवेक व पत्नी ड्यूटी तथा बच्चे स्कूल गए थे। दोपहर 2:30 बजे बच्चों ने लौटकर ताला टूटा देखा। करीब तीन बजे विवेक पहुंचे तो सामान बिखरा और आलमारी का लॉकर टूटा मिला। चोर 10 ग्राम सोने की चेन, तीन अंगूठियां, चांदी की पायल, गुल्लक के चार-पांच हजार और 35 हजार रुपये ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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