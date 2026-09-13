Bahraich News: कटान तेज, 20 बीघा जमीन सरयू में समाई
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:50 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:50 PM IST
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बहराइच/बिछिया। सरयू नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट के बावजूद नदी की लहरों ने कटान तेज कर दिया है। मिहींपुरवा विकासखंड के संपतपुर, धर्मपुर रेतिया और रामपुर रेतिया गांवों के पास नदी तेजी से कटान कर रही है। रविवार सुबह तक नदी की धारा करीब 20 बीघा कृषि भूमि को अपने आगोश में ले लिया।
कटान की रफ्तार बढ़ने से आसपास के किसानों में दहशत है। किसानों का कहना है कि नदी लगातार खेतों को काट रही है, लेकिन अब तक कटान रोकने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए जा सके हैं। इससे किसानों को फसल और जमीन दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उपजिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने बताया कि कटानरोधी कार्य कराने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। उधर, महसी विकासखंड क्षेत्र में भी नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। इससे बाढ़ की दुश्वारियां कम हुई हैं, लेकिन कई गांवों में जलभराव और कीचड़ की समस्या अभी बनी हुई है। लोगों को आवागमन के साथ ही रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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बाढ़ प्रभावित गांवों में बढ़े बुखार के मरीज
महसी तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में अब संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। महंत पुरवा,जोधेपुरवा, लोनियन पुरवा, मांझा, पूरे प्रसाद समेत बाढ़ प्रभावित कई गांवों में बुखार, वायरल फीवर, खांसी, पेट दर्द, उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जलभराव के बाद जगह-जगह जमा पानी और कीचड़ के कारण ग्रामीणों को बीमारी फैलने की चिंता सता रही है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीमों को लगाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण का कार्य कराया जा रहा है। अब तक पांच हजार से अधिक रोगियों का उपचार किया जा चुका है।
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कटान की रफ्तार बढ़ने से आसपास के किसानों में दहशत है। किसानों का कहना है कि नदी लगातार खेतों को काट रही है, लेकिन अब तक कटान रोकने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए जा सके हैं। इससे किसानों को फसल और जमीन दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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उपजिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने बताया कि कटानरोधी कार्य कराने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। उधर, महसी विकासखंड क्षेत्र में भी नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। इससे बाढ़ की दुश्वारियां कम हुई हैं, लेकिन कई गांवों में जलभराव और कीचड़ की समस्या अभी बनी हुई है। लोगों को आवागमन के साथ ही रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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बाढ़ प्रभावित गांवों में बढ़े बुखार के मरीज
महसी तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में अब संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। महंत पुरवा,जोधेपुरवा, लोनियन पुरवा, मांझा, पूरे प्रसाद समेत बाढ़ प्रभावित कई गांवों में बुखार, वायरल फीवर, खांसी, पेट दर्द, उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जलभराव के बाद जगह-जगह जमा पानी और कीचड़ के कारण ग्रामीणों को बीमारी फैलने की चिंता सता रही है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीमों को लगाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण का कार्य कराया जा रहा है। अब तक पांच हजार से अधिक रोगियों का उपचार किया जा चुका है।