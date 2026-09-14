यूपी: बहराइच में महीनों दुष्कर्म के चलते सात माह की गर्भवती हुई किशोरी, मां के पूछने पर बिलखते हुए बताई आपबीती
बहराइच में 15 वर्षीय किशोरी के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी सात माह की गर्भवती होने के बाद मां को आपबीती बताई। चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा। समिति के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई।
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घर में मां की गैरमौजूदगी में गांव के युवक ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। सात माह की गर्भवती होने पर जब उसका शारीरिक बदलाव शुरू हुआ तो मां ने पूछताछ की। इस पर किशोरी ने रोते हुए मां को आपबीती बताई। चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से किशोरी को बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के समक्ष पेश किया गया। समिति के आदेश पर रानीपुर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
रानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मां-बेटी अकेले रहती हैं। सात माह पूर्व मां किसी काम से किशोरवय बेटी को घर पर अकेला छोड़कर अपने मायके चली गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव निवासी महेश ने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। मां के लौटने के बाद भी किशोरी दहशत के चलते चुप्पी साधे रही।
बेटी की बात सुनकर मां भी रोने लगी
बाद में जब किशोरी में शारीरिक बदलाव शुरू हुआ तो मां को शक हुआ। मां ने उससे कारण पूछा तो वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। किशोरी ने मां को बताया कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया है। बेटी की बात सुनकर मां भी रोने लगी।
मामले की जानकारी मिलने के बाद गांव के किसी व्यक्ति ने मां को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देने की सलाह दी। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रभारी मनीष यादव ने किशोरी और उसकी मां को बाल कल्याण समिति न्यायपीठ (बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट) के समक्ष पेश किया।
किशोरी और उसकी मां की आपबीती सुनने के बाद समिति ने मामले को गंभीरता से लिया। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष सतीश कुमार श्रीवास्तव ने रानीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार राय को पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर आरोपी महेश के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है।