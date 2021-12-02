Bahraich News: नेपाल में तेंदुए के हमले में बालिका की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 26 Nov 2026 12:03 AM IST
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बिछिया। भारत सीमा से सटे नेपाल के बरदिया जिले के राजापुर में मंगलवार शाम तेंदुआ घर के आंगन में खेल रही 12 वर्षीय बालिका को जबड़े में दबोचकर उठा ले गया। परिजनों ने तलाश की तो घर से करीब 300 मीटर दूर झाड़ियों में उसका क्षत-विक्षत शव मिला। घटना के बाद से गांव में दहशत है। नेपाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
राजापुर गांव जंगल से सटा है। यहां से कुछ दूरी पर खाता कॉरिडोर है, जिसके जरिये कतर्नियाघाट सेंक्चुरी और नेपाल के रॉयल बरदिया नेशनल पार्क के वन्यजीव जंगल में आवागमन करते हैं।
राजापुर नगरपालिका-10 के मजहारा निवासी कमला सिंह ठकुरी (12) मंगलवार शाम घर के आंगन में खेल रही थी। परिवार के अन्य सदस्य अपने काम में व्यस्त थे। उसी दौरान दबे पांव पहुंचे तेंदुए ने कमला को जबड़े में दबोच लिया और जंगल के पास झाड़ियों में घसीट ले गया।
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बच्ची की चीख सुनकर परिजन दौड़े, लेकिन तब तक तेंदुआ उसे ले जा चुका था। ग्रामीणों ने तलाश शुरू की तो घर से करीब 300 मीटर दूर उसका शव मिला। यह देख परिजन बिलख पड़े।
सूचना पर नेपाल पुलिस और वनकर्मी मौके पर पहुंचे। बरदिया जिला पुलिस कार्यालय के पुलिस उपाधीक्षक रेशम बोहरा ने बताया कि तेंदुआ बालिका को खींच ले गया था। तलाश के दौरान घर से करीब 300 मीटर दूर पश्चिम-दक्षिण दिशा में उसका शव मिला। लोगों को सतर्क करते हुए इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है।
राजापुर इलाके में तेंदुए के हमले में बालिका की मौत दूसरी घटना है। इससे पहले आठ अक्तूबर को राजापुर नगरपालिका-3 के तिघरा निवासी 42 वर्षीय मंगल थारू की भी तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी।
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राजापुर गांव जंगल से सटा है। यहां से कुछ दूरी पर खाता कॉरिडोर है, जिसके जरिये कतर्नियाघाट सेंक्चुरी और नेपाल के रॉयल बरदिया नेशनल पार्क के वन्यजीव जंगल में आवागमन करते हैं।
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राजापुर नगरपालिका-10 के मजहारा निवासी कमला सिंह ठकुरी (12) मंगलवार शाम घर के आंगन में खेल रही थी। परिवार के अन्य सदस्य अपने काम में व्यस्त थे। उसी दौरान दबे पांव पहुंचे तेंदुए ने कमला को जबड़े में दबोच लिया और जंगल के पास झाड़ियों में घसीट ले गया।
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बच्ची की चीख सुनकर परिजन दौड़े, लेकिन तब तक तेंदुआ उसे ले जा चुका था। ग्रामीणों ने तलाश शुरू की तो घर से करीब 300 मीटर दूर उसका शव मिला। यह देख परिजन बिलख पड़े।
सूचना पर नेपाल पुलिस और वनकर्मी मौके पर पहुंचे। बरदिया जिला पुलिस कार्यालय के पुलिस उपाधीक्षक रेशम बोहरा ने बताया कि तेंदुआ बालिका को खींच ले गया था। तलाश के दौरान घर से करीब 300 मीटर दूर पश्चिम-दक्षिण दिशा में उसका शव मिला। लोगों को सतर्क करते हुए इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है।
राजापुर इलाके में तेंदुए के हमले में बालिका की मौत दूसरी घटना है। इससे पहले आठ अक्तूबर को राजापुर नगरपालिका-3 के तिघरा निवासी 42 वर्षीय मंगल थारू की भी तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी।