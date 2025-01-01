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सुबह आठ बजे धूप निकलने के साथ कोहरा छंटने लगा, लेकिन दिनभर हल्की धुंध छाई रही। दोपहर दो बजे ही धूप नदारद हो गई। ठंडी हवा के चलते लोगों को सिहरन महसूस हुई। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में नजर आए।मौसम विशेषज्ञ डॉ. पीएल त्रिपाठी के मुताबिक, तराई में पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे सक्रिय हो रहा है। इसके चलते मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। सुबह कोहरा और धुंध छाने की स्थिति बन रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आगामी दिनों में कोहरा और धुंध बढ़ने की संभावना है।