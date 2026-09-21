Bahraich News: एफएलएन प्रशिक्षण से निखरेगी बच्चों की भाषा और गणित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:13 AM IST
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जरवलरोड। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शनिवार को बुनियादी भाषा एवं गणित कौशल विकास (एफएलएन) आधारित पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के पांचवें बैच की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधियों से परिचित कराना है, जिनसे प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा और गणित की बुनियादी समझ बेहतर ढंग से विकसित हो सके।
नोडल एआरपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पांचवें बैच में 50-50 शिक्षकों के दो प्रशिक्षण कक्षों में कुल 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बीईओ जरवल अरविंद बहादुर सिंह ने बताया कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की बुनियादी भाषा और गणितीय दक्षताओं को मजबूत करने के लिए शिक्षकों को एआरपी संदर्भदाताओं द्वारा कक्षा में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने, उनकी समझ के स्तर के अनुसार शिक्षण कराने तथा सरल गतिविधियों के माध्यम से विषयों को समझाने के तरीके बताए गए।
एसआरजी सुधीर मेहरोत्रा व लर्निंग एंड लैंग्वेज फाउंडेशन के डीसी राहुल सिंह ने शिक्षकों को दृश्य, श्रव्य और स्पर्श आधारित शिक्षण सामग्री के उपयोग के बारे बताया। इस अवसर पर एआरपी विनय शुक्ल, विनय सिंह, सनत तिवारी, विनय श्रीवास्तव व प्रतिभागी शिक्षक मौजूद रहे।
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नोडल एआरपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पांचवें बैच में 50-50 शिक्षकों के दो प्रशिक्षण कक्षों में कुल 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बीईओ जरवल अरविंद बहादुर सिंह ने बताया कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की बुनियादी भाषा और गणितीय दक्षताओं को मजबूत करने के लिए शिक्षकों को एआरपी संदर्भदाताओं द्वारा कक्षा में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने, उनकी समझ के स्तर के अनुसार शिक्षण कराने तथा सरल गतिविधियों के माध्यम से विषयों को समझाने के तरीके बताए गए।
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एसआरजी सुधीर मेहरोत्रा व लर्निंग एंड लैंग्वेज फाउंडेशन के डीसी राहुल सिंह ने शिक्षकों को दृश्य, श्रव्य और स्पर्श आधारित शिक्षण सामग्री के उपयोग के बारे बताया। इस अवसर पर एआरपी विनय शुक्ल, विनय सिंह, सनत तिवारी, विनय श्रीवास्तव व प्रतिभागी शिक्षक मौजूद रहे।
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