Bahraich News: सता रहा बुखार, मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:47 PM IST
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बहराइच। मौसम में बदलाव के साथ मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। सोमवार को दोपहर 12 बजे तक चिकित्सकों ने करीब 1950 मरीजों का इलाज किया। इसके बाद भी मरीजों के आने का सिलसिला जारी रहा। सुबह से ही परचा काउंटर पर लंबी कतार लगी रही।
ओपीडी और पैथोलॉजी में भी मरीजों की भीड़ से काफी दबाव रहा। जांच कराने के लिए भी लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। मौसम परिवर्तन के चलते बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही। मेडिसिन, ईएनटी, नेत्र, हड्डी रोग और चर्म रोग विभाग में भी मरीजों की भीड़ रही। चिकित्सकों के कक्ष के बाहर और बरामदों में मरीज और तीमारदार बैठे नजर आए।
बाल रोग विभाग में 220 से अधिक बच्चे इलाज के लिए पहुंचे। इनमें गंभीर हालत वाले कई बच्चों को चिकित्सकों ने भर्ती कर लिया। अस्पताल के जनरल वार्ड में 33 और पीआईसीयू में 28 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें बुखार, उल्टी-दस्त और त्वचा संबंधी बीमारी के मरीज अधिक हैं। सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने बताया कि मौसम बदलने से मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने लोगों से खान-पान का ध्यान रखने और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की अपील की।
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ओपीडी और पैथोलॉजी में भी मरीजों की भीड़ से काफी दबाव रहा। जांच कराने के लिए भी लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। मौसम परिवर्तन के चलते बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही। मेडिसिन, ईएनटी, नेत्र, हड्डी रोग और चर्म रोग विभाग में भी मरीजों की भीड़ रही। चिकित्सकों के कक्ष के बाहर और बरामदों में मरीज और तीमारदार बैठे नजर आए।
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बाल रोग विभाग में 220 से अधिक बच्चे इलाज के लिए पहुंचे। इनमें गंभीर हालत वाले कई बच्चों को चिकित्सकों ने भर्ती कर लिया। अस्पताल के जनरल वार्ड में 33 और पीआईसीयू में 28 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें बुखार, उल्टी-दस्त और त्वचा संबंधी बीमारी के मरीज अधिक हैं। सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने बताया कि मौसम बदलने से मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने लोगों से खान-पान का ध्यान रखने और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की अपील की।
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