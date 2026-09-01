Bahraich News: ससुर पर दुष्कर्म का आरोप, पति बोला-दोनों के साथ रहना होगा

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घटना की जानकारी देने पर पति और सास ने उसे शांत रहने को कहा। लगभग जून 2026 में ससुर ने दोबारा दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि लगभग अगस्त 2026 में पति के मुंबई जाने के बाद ससुर ने फिर जबरदस्ती की। पति के लौटने पर उसने पूरी घटना बताई। आरोप है कि पति ने उसे ससुर के साथ रहने के लिए मजबूर किया। ऐसा न करने पर पति ने उसे मायके भेजने और दूसरी शादी करने की धमकी दी। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी ससुर और पति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी गुरुसेन सिंह ने बताया कि मामले की जांच गुरघुट्टा चौकी प्रभारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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नानपारा। क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पति की गैरमौजूदगी में तीन बार दुष्कर्म होने की बात कही है। उसने पति मामले को दबाने और ससुर के साथ रहने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का विवाह करीब दस वर्ष पहले हुआ था और उसके चार बच्चे हैं। उसने बताया कि लगभग अप्रैल 2026 में पति की गैरमौजूदगी में ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती की।