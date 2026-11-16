Bahraich News: किसान पंचायत का आयोजन कल

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बहराइच। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 17 नवंबर को कलेक्ट्रेट स्थित धरनास्थल पर पंचायत की जाएगी। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने बताया कि हर महीने की तरह इस बार भी किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने तहसील अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, पदाधिकारियों और सभी कार्यकर्ताओं से सुबह 10 बजे धरना स्थल पर पहुंचने की अपील की है। पंचायत के माध्यम से किसानों की समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखा जाएगा।