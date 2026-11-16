Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Farmers' panchayat to be held tomorrow

Bahraich News: किसान पंचायत का आयोजन कल

Mon, 16 Nov 2026 01:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Mon, 16 Nov 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Farmers' panchayat to be held tomorrow
बहराइच। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 17 नवंबर को कलेक्ट्रेट स्थित धरनास्थल पर पंचायत की जाएगी। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने बताया कि हर महीने की तरह इस बार भी किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने तहसील अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, पदाधिकारियों और सभी कार्यकर्ताओं से सुबह 10 बजे धरना स्थल पर पहुंचने की अपील की है। पंचायत के माध्यम से किसानों की समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed