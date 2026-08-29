Bahraich News: खेत में करंट की चपेट में आकर किसान की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 29 Aug 2026 11:43 PM IST
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बिछिया। सुजौली क्षेत्र के थारू बहुल गांव विशुनापुर में शुक्रवार दोपहर मक्के के खेत में फसल की रखवाली के लिए मचान बना रहे किसान की एचटी लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया।
ग्रामीणों के अनुसार विशुनापुर गांव निवासी रणवीर (35) शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अपने पिता संतराम के साथ खेत में फसल की रखवाली के लिए मचान बना रहे थे। उसी दौरान मचान के लिए लगाई जा रही बल्ली ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन से छू गई। तार के संपर्क में आते ही रणवीर करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद खेत में अफरा-तफरी मच गई।
परिजन और ग्रामीण आनन-फानन रणवीर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
रणवीर के पिता संतराम ने बताया कि वह बेटे के साथ खेत में मचान बना रहे थे। इसी दौरान अचानक बल्ली हाईटेंशन लाइन से छू गई और देखते ही देखते रणवीर करंट की चपेट में आ गया।
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दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
रणवीर की मौत से उसकी पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में पुत्र अंशु और पुत्री लवली हैं। अचानक हुई मौत से ग्रामीण भी गमगीन हैं। परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करने के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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ग्रामीणों के अनुसार विशुनापुर गांव निवासी रणवीर (35) शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अपने पिता संतराम के साथ खेत में फसल की रखवाली के लिए मचान बना रहे थे। उसी दौरान मचान के लिए लगाई जा रही बल्ली ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन से छू गई। तार के संपर्क में आते ही रणवीर करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद खेत में अफरा-तफरी मच गई।
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परिजन और ग्रामीण आनन-फानन रणवीर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
रणवीर के पिता संतराम ने बताया कि वह बेटे के साथ खेत में मचान बना रहे थे। इसी दौरान अचानक बल्ली हाईटेंशन लाइन से छू गई और देखते ही देखते रणवीर करंट की चपेट में आ गया।
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दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
रणवीर की मौत से उसकी पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में पुत्र अंशु और पुत्री लवली हैं। अचानक हुई मौत से ग्रामीण भी गमगीन हैं। परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करने के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।