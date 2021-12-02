Bahraich News: खोए मोबाइल फोन पाकर खिले चेहरे

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एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत सर्विलांस टीम ने यह सफलता हासिल की। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह और एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के पर्यवेक्षण में टीम ने सभी थानों से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल की मदद से गुम मोबाइल फोन की तलाश की।इस दौरान अलग-अलग स्थानों से 170 मोबाइल फोन बरामद किए गए। शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। इस मौके पर एसपी ने मोबाइल मालिकों को फोन के रखरखाव और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बरामदगी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सर्विलांस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की।