Bahraich News: हाथियों ने तीन गांवों में रौंद डाली फसल

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फकीरपुरी के रमपुरवा में करीब छह हाथियों का झुंड पहुंचा। हाथियों ने छाजू राम की नौ बीघा लाही और तीन बीघा हल्दी की फसल रौंद दी। मोती की दो बीघा और खुशी राम की दो बीघा लाही की फसल भी नष्ट कर दी।विजय पाल की एक बिस्वा सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचाया। वहीं, जागापुरवा में चुन्नू का करीब एक क्विंटल धान खा गए और चेनलिंक फेंसिंग तोड़ दी। नवीनपुरवा में दो हाथियों ने देवेंद्र सिंह की एक बीघा धान और आधा बीघा गन्ने की फसल रौंद दी। घटना से ग्रामीणों में दहशत है।वन क्षेत्राधिकारी शिव कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गजमित्रों के साथ मिलकर ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।