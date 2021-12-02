Bahraich News: मेडिकल कॉलेज में 20 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था

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मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. एसके वर्मा ने बताया कि पटाखे जलाते समय छोटे बच्चों को कम से कम पांच मीटर की दूरी पर रखना चाहिए। पटाखों से निकलने वाला धुआं त्वचा पर दाने और आंखों में जलन पैदा कर सकता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।उन्होंने बताया कि हृदय रोगियों और दमा के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। पटाखों की तेज आवाज और धुएं से सांस लेने में परेशानी और हृदय गति बढ़ने का खतरा रहता है। ऐसे लोगों को आतिशबाजी से दूर रहना चाहिए।पटाखे जलाते समय बरतें सावधानियां- पटाखे जलाते समय कानों की सुरक्षा का ध्यान रखें।- रोशनी वाले पटाखे जलाते समय सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करें।- बच्चों को हमेशा बड़ों की देखरेख में ही पटाखे जलाने दें।- पास में पानी या रेत से भरी बाल्टी जरूर रखें।- खुले स्थान पर ही पटाखे जलाएं।- घर में प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) बॉक्स जरूर रखें।- अधजले पटाखों को दोबारा जलाने की कोशिश न करें।आपात स्थिति में करें कॉलसेवाहेल्पलाइन नंबरअग्निशमन विभाग9454418331फायर हेल्पलाइन101एंबुलेंस सेवा108/102पुलिस हेल्पलाइन112