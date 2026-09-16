Bahraich News: सड़क हादसों में वृद्ध की मौत, किशोर की हालत गंभीर

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विशेश्वरगंज। पुरैना तिराहे के पास मंगलवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध की मौत हो गई। कंछर गांव निवासी रामदीन शाम करीब सात बजे सब्जी लेने पुरैना तिराहे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बहराइच-गोंडा मार्ग पर किसी वाहन से उन्हें टक्कर लग गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लखनऊ ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतक की बहू माधुरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी संदीप कुमार दूबे ने बताया कि वाहन चालक की तलाश की जा रही है। उधर, इसी गांव का 16 वर्षीय किशोर हर्षित बुधवार सुबह पुरैना मोड़ जाते समय बहराइच-गोंडा राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भी लखनऊ रेफर किया गया है।