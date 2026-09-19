Bahraich News: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत

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चिकित्सा अधिकारी की ओर से कोतवाली पुलिस को भेजे गए मेमो के अनुसार मृतकों की पहचान उनके पास मौजूद आधार कार्ड से ककरहा बोधवा गांव निवासी अनुज (25) और प्रमोद (28) के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों युवक रात 9:30 के आसपास नानपारा से अपने गांव को बाइक से जा रहे थे तभी ककरहा गांव के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों मरणासन्न हालत में पहुंच गए। टक्कर लगने के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। राहगीरों की सूचना पर दोनों को 108 एंबुलेंस की मदद से देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा पहुंचाया गया।अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों की मौत की पुष्टि करने के बाद उनके पास मिले कागजात से परिजनों को फोन किया तो परिवार के संतोष, राकेश और ननकई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा पहुंचे हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गुरूसेन सिंह ने बताया कि अस्पताल से दोनों युवकों की मौत के संबंध में मेमो प्राप्त हुआ है। हादसे की जांच की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि नानपारा पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं जहां पर हादसा हुआ है वहां पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।