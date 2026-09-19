Bahraich News: संदिग्ध हालात में गर्भवती की मौत, हत्या का आरोप

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गोंडा जिले के खरगूपुर इमलिया गांव निवासी नान बाबू ने बताया कि उन्होंने बेटी सायमा (21) का विवाह दो साल पहले गुज्जरपुरवा निवासी सलमान से किया था। उनका आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति, सास, ससुर और ननद कम दहेज लाने की बात कहकर सायमा को प्रताड़ित करने लगे थे। सायमा इसकी शिकायत मायकेवालों से करती थी।नान बाबू के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह सलमान ने फोन कर सायमा की तबीयत अचानक बिगड़ने की जानकारी दी। वह बेटी की ससुराल पहुंचे तो उसकी मौत की जानकारी हुई। वहीं सलमान के अनुसार, सायमा सुबह कमरे में बैठी थी। इस दौरान वह अचानक कांपने लगी और बेहोश हो गई। उन्होंने चिकित्सक को बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद सायमा को मृत घोषित कर दिया। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।