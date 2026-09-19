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Bahraich News: संदिग्ध हालात में गर्भवती की मौत, हत्या का आरोप

Sat, 19 Sep 2026 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:27 AM IST
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Pregnant woman dies under suspicious circumstances; murder alleged.
सायमा। 
विशेश्वरगंज। गुज्जरपुरवा गांव में गर्भवती महिला की बृहस्पतिवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पति ने अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत होने का दावा किया है, जबकि मृतका के पिता ने पति समेत अन्य ससुरालीजनों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
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गोंडा जिले के खरगूपुर इमलिया गांव निवासी नान बाबू ने बताया कि उन्होंने बेटी सायमा (21) का विवाह दो साल पहले गुज्जरपुरवा निवासी सलमान से किया था। उनका आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति, सास, ससुर और ननद कम दहेज लाने की बात कहकर सायमा को प्रताड़ित करने लगे थे। सायमा इसकी शिकायत मायकेवालों से करती थी।
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नान बाबू के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह सलमान ने फोन कर सायमा की तबीयत अचानक बिगड़ने की जानकारी दी। वह बेटी की ससुराल पहुंचे तो उसकी मौत की जानकारी हुई। वहीं सलमान के अनुसार, सायमा सुबह कमरे में बैठी थी। इस दौरान वह अचानक कांपने लगी और बेहोश हो गई। उन्होंने चिकित्सक को बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद सायमा को मृत घोषित कर दिया। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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