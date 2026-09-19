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Bahraich News: फूस के घर में घुसा तेंदुआ, चारपाई पर सो रही वृद्धा को मार डाला

Sat, 19 Sep 2026 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:46 AM IST
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Leopard enters thatched hut, kills elderly woman sleeping on a cot.
तेंदुए के हमले में मारी गई महिला की झोपड़ी व रोते-बिलखते परिजन।
बहराइच (बिछिया)। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में तेंदुए का उत्पात अब आबादी के भीतर घरों तक पहुंच गया है। सुजौली रेंज के बाजपुर बनकटी ग्राम पंचायत के सीतारामपुरवा में बृहस्पतिवार देर रात तेंदुआ फूस के कच्चे घर में घुस गया। चारपाई पर सो रही वृद्धा फूलवती पर हमला कर उन्हें मार डाला और शव को घर के पीछे स्थित हल्दी के खेत में नाले के पास घसीट ले गया। सुबह उनका क्षत विक्षत शव मिलने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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सीतारामपुरवा गांव निवासी फूलवती (86) फूस के कच्चे घर में अकेली रहती थीं। ग्रामीणों के अनुसार घर में दरवाजा तक नहीं था, केवल टाट का परदा लगा था। बृहस्पतिवार देर रात तेंदुआ इसी रास्ते घर में घुसा और चारपाई पर सो रही वृद्धा पर हमला कर दिया। वृद्धा की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक तेंदुआ उन्हें घसीटकर घर के पीछे हल्दी के खेत में नाले की ओर ले जा चुका था। अंधेरा होने के कारण रात में ग्रामीण वृद्धा को खोज नहीं सके।
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शुक्रवार सुबह नाले के पास वृद्धा का शव मिला। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची। सुजौली थाना प्रभारी गोविंद वर्मा ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वनक्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया।
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तेंदुए के हमले में मारी गई महिला की झोपड़ी व रोते-बिलखते परिजन।

तेंदुए के हमले में मारी गई महिला की झोपड़ी व रोते-बिलखते परिजन।

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