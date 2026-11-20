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जर्मनी से आईं बेनेसा और बारबरा के दौरे की शुरुआत थारू समुदाय की महिलाओं के पारंपरिक स्वागत से हुई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने फकीरपुरी और आजमगढ़पुरवा गांवों का भ्रमण किया। यहां ग्रामीणों, प्रशासकों, वनकर्मियों और गजमित्रों से मानव-हाथी संघर्ष की चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। वन विभाग और गजमित्रों की संयुक्त गश्त की कार्यप्रणाली भी समझी।बताया गया कि गजमित्र मचानों और मेगाफोन के जरिये हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर ग्रामीणों को सतर्क किया जाता है, जिससे संभावित नुकसान रोका जा सके।प्रतिनिधिमंडल ने गिरिजापुरी स्कूल के इको क्लब के विद्यार्थियों से मुलाकात कर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनकी जागरूकता की सराहना की। इसके बाद कतर्नियाघाट स्थित घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र का भ्रमण कर जलीय जीवों के संरक्षण के कार्यों की जानकारी ली। दोपहर में जंगल सफारी के दौरान वन्यजीवों और क्षेत्र की जैव विविधता को करीब से देखा।प्रतिनिधिमंडल ने मानव और वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (न्यूज), डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।